Une enquête pour améliorer l’accompagnement des jeunes

Afin d’améliorer sa politique vis-à-vis des familles et des jeunes confrontés à des difficultés, le Canton du Jura lance une vaste enquête participative jusqu’au 17 avril prochain. Ce sondage s’adresse essentiellement aux parents et aux jeunes de 16 à 25 ans pour « identifier les besoins des familles et des jeunes, afin d’adapter et de renforcer les services existants (école, santé, social, etc.) », explique l’État jurassien dans un communiqué. Les résultats serviront de base de travail et de réflexion en vue de l’élaboration d’un plan d’action dans le domaine de la protection de l’enfance et de la jeunesse sur lequel travaillent actuellement les départements de l’intérieur, de l’économie et de la santé, de la formation ainsi que de la culture et des sports. /comm-jpi