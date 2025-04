Une soirée pour promouvoir l’égalité en politique

Le Canton du Jura lance sa campagne pour améliorer l’égalité entre femmes et hommes en politique. Organisée par le Département de la formation, de la culture et des sports, le Bureau de la déléguée à l’égalité et le Groupe interpartis, la campagne 50/50 sera relancée ce mercredi soir à StrateJ à Delémont. Public, l’événement vise à améliorer la représentativité des femmes en vue des élections cantonales de l’automne prochain, indique un communiqué du Canton. Une première campagne avait été mise sur pied lors des précédentes élections en 2020.

Une table ronde se focalisera sur l’engagement des femmes pour le Canton tandis qu’une charte signée par les partis pour améliorer la parité en politique sera présentée. Une campagne de communication vidéo sera également dévoilée en avant-première.

L’événement est public et gratuit. Les personnes intéressées peuvent s’y inscrire ici. /comm-gtr