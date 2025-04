Le personnel de l’AJAM positif sur ses conditions de travail

Les collaborateurs de l’Association jurassienne d’accueil des migrants (AJAM) ont découvert ce mercredi 9 avril les résultats de l’enquête sur leurs conditions de travail. En novembre dernier, l’institution avait fait mener un sondage anonymisé à ce sujet auprès du personnel. C’est la société Mediactif SA, spécialisée dans les études d’opinions et sondages internes, qui s’est chargée de l’étude. Celle-ci permet des comparaisons avec plus de 200 institutions et entreprises romandes.

Sur un effectif total de 131 personnes, 97 ont répondu au questionnaire, ce qui représente une participation de 74%. Le communiqué transmis ce jeudi indique que l’AJAM se situe au-dessus des moyennes romandes au niveau de l’intérêt et de la richesse des fonctions, de l’épanouissement professionnel, des relations interpersonnelles, du climat et de l’organisation du travail ou encore des conditions salariales. « Ces indicateurs confirment un attachement fort du personnel à ses missions, perçues comme utiles, variées et porteuses de sens », indique le communiqué.

L’enquête pointe également des attentes concrètes de la part du personnel. Celles-ci portent sur la répartition de la charge de travail, la diffusion de l’information, la reconnaissance, la santé et la sécurité au travail, la gestion du stress et l’intégration de pratiques écoresponsables. Le comité de gestion et la direction de l’AJAM ont ainsi défini un plan d’action avec des mesures ciblées. /comm-lad