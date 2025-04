Leïla Hanini : « Tout le monde travaille pour qu’il y ait plus de femmes en politique »

Une représentation femmes et hommes équilibrée en politique dans le Jura. C’est l’objectif de la campagne 50/50 qui a été lancée mercredi soir à Strate J par le Bureau de la déléguée à l’égalité entre femmes et hommes, le département de la Formation, de la Culture et des Sports et le Groupe interpartis en vue des prochaines élections cantonales. Pour en parler « La Matinale » accueillait ce jeudi la déléguée à l’égalité entre femmes et hommes, Leïla Hanini. « Ce qui est important, c’est que cette campagne est connectée avec le terrain et les réalités des partis vu qu’ils y prennent part activement. On travaille tous ensemble. Ce qui est intéressant, c’est que les partis s’engagent d’eux-mêmes à essayer de tendre à des listes paritaires. Ils ont pris un certain nombre d’engagements, notamment au travers d’une charte interpartis que toutes les formations ont signée. Je crois que personne n’attend rien de personne, mais que tout le monde travaille au même but commun », raconte-t-elle.