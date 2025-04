Les comptes de l’État jurassien dans le rouge

Les comptes de l’État jurassien restent dans le rouge. Les autorités ont présenté ce jeudi les comptes 2024, déficitaires de 3,6 millions de francs. Proche des 3,2 millions budgétisés, l’exercice 2024 est jugé « satisfaisant » par le Canton. Le déficit a été maitrisé grâce à plusieurs mesures du « Plan équilibre 22-26 », ainsi que des mesures supplémentaires après l’annonce du non-versement de la Banque nationale suisse (BNS), explique-t-il par communiqué. Aucun prélèvement dans la réserve pour politique budgétaire n’a été effectué.

Les charges de transfert ont augmenté de 18 millions par rapport à 2023 en raison des domaines des assurances sociales et de la santé. Il s’agit de l’augmentation la plus importante dans les dépenses cantonales. Les investissements nets, limités après l’annonce de la BNS, se sont montés à 28,3 millions de francs en 2024.





Progression des revenus fiscaux

Les recettes fiscales ont augmenté de 38 millions de francs par rapport à 2023. Entre 2023 et 2024, la contribution des personnes physique a progressé de 18,2 millions et celle des personnes morales de 13,1 millions. Les gains immobiliers et les droits de mutation ont notamment contribué à des recettes supplémentaires pour 9,6 millions, précise encore le communiqué. Ces hausses restent temporaires et impliquent « une certaine prudence pour les exercices à venir », tempère l’État jurassien.

Ce dernier a d’ailleurs réaffirmé « son engagement à retrouver durablement l’équilibre financier », notamment avec l’accueil prochain de la commune de Moutier. /comm-gtr