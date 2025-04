Alain Roche a réveillé Porrentruy

Un petit déjeuner au rythme du piano. Après son projet « Piano Vertical », Alain Roche est revenu sur le devant de la scène avec son nouveau concept « Blue Hour » avec un instrument conventionnel. Cette tournée est passée par Porrentruy ce vendredi. Le concert a débuté à 5h53 à la salle de l’Inter, devant une salle comble. « C’est vrai que ce n’est pas courant comme horaire, mais j’aime ça. Personnellement, je suis fasciné par le ciel et la transformation de la nuit au jour est quelque chose d’incroyable pour moi, parce que tous les millièmes de secondes, la lumière change. Même quand on n’a pas 100% accès au ciel, on a une sensation de transformation et pour moi c’est très inspirant musicalement », raconte Alain Roche. /jmp-lge