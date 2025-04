« Chaud Devant » : Célien Milani

La cuisine c’est parfois un peu comme une mise en scène. Les ingrédients se préparent en coulisse, on fait monter la sauce, ça chauffe et finalement, on sert les plats soigneusement préparés.

Célien Milani est un metteur en scène qui se lance dans de nombreux projets chaque année. Actuellement, il signe la mise en scène du spectacle « Juke Box » avec l’ensemble vocal « L’Air de Rien » et quelques acteurs qui jouent leurs scènes dans un bistrot. En cuisine, Célien Milani prépare un repas qui va mettre les légumes en valeur.