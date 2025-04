Le Festival de l’Ultracourt fête ses 20 ans

Le Festival de l’Ultracourt revient et souffle cette année ses 20 bougies. Ce concours annuel de courts-métrages est organisé par le Centre MITIC interjurassien. Il est destiné aux élèves de l’école obligatoire du Jura et de la partie francophone du canton de Berne. Le but est de réaliser un film d’animation, de fiction ou un documentaire d’une durée maximale de trois minutes. Une classe de 7-8P de Courrendlin participe au projet et était vendredi matin à pied d’œuvre pour réaliser quatre petits films d’animation. « Ça implique une certaine organisation au niveau du groupe classe », explique Xavier Siegrist qui a l’habitude de prendre part au Festival de l’Ultracourt avec sa classe. Les productions de ses élèves ont déjà reçu plusieurs prix lors des éditions précédentes. L’enseignant de 7-8P confie viser secrètement cette année le prix des décors.