Trois sentiers pour découvrir la forêt 25 ans après Lothar

Des sentiers pour découvrir l’état de la forêt 25 ans après la tempête Lothar. C’est le projet présenté ce jeudi et concrétisé par le triage forestier Réfouss qui regroupe la bourgeoisie de Porrentruy et les communes de Courtedoux et Courchavon. L’inauguration est prévue le 18 avril. En décembre 1999, des vents de 160 à 250 km/h balayaient la Susse et ravageaient 400'000 mètres cubes de bois à travers le pays. Le Jura a subi cette catastrophe de plein fouet et il a fallu beaucoup de patience et de soins pour réparer les dégâts.

Les trois sentiers thématiques se situent dans des communes particulièrement touchées. La plantation, la gestion de la forêt ou encore la biodiversité font partie des thèmes abordés. Le coût de leur conception se situe entre 4'000 et 4'500 francs. Christophe Aubry, garde-forestier du triage Réfouss, aimerait « susciter la curiosité du public » qui est invité à arpenter les parcours du 18 avril au 19 octobre. Les différentes boucles de 1700 à 3700 mètres ne présentent pas de difficulté particulière, même s’il est conseillé de porter de bonnes chaussures.