Un duo à la tête du nouvel Office des poursuites et faillites

C’est un duo qui sera chargé de la mise en place du nouvel Office des poursuites et faillites centralisé sur un même site à Porrentruy. Mylène Jolidon, préposée ad intérim au site de Porrentruy depuis 9 ans, et Antoine Varrin, préposé au site de Delémont depuis plus de 25 ans, ont été nommés par le Gouvernement pour diriger le futur office cantonal qui fusionnera la gestion des trois arrondissements actuels. Mylène Jolidon assumera la fonction de cheffe de service à 80% tandis qu’Antoine Varrin occupera un taux de 20% comme co-responsable. Tous deux entreront en fonction en juillet 2025, la centralisation à Porrentruy étant prévue pour 2026. /comm-jpi