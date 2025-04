Un pas de plus vers le transfert des services de l’État à Moutier

Le déménagement des services de l’État à Moutier entre dans une phase plus concrète. Le Gouvernement jurassien a transmis au Parlement un projet de révision du décret d’organisation du Gouvernement et de l’administration cantonale (DOGA), annonce-t-il ce vendredi par communiqué. Le transfert de ces services se fera progressivement entre 2026 et 2027. « Cette installation progressive contribue à renforcer la dynamique du nouveau district et permet d’ancrer pleinement Moutier dans le territoire jurassien, tant sur le plan administratif qu’économique », indique l’exécutif dans son communiqué. Il s'agit également pour le Gouvernement de respecter les engagements pris lors des votes de Moutier sur son appartenance cantonale.

Dans le détail, le Service des contributions regroupera l’ensemble de ses divisions, à l’exception des Recettes et Administrations de district, à la Rue du Château 30 et 30c. Le Service de l’informatique et un pôle de formation du CEJEF seront installés à la rue Pré Jean-Meunier 1. L’Office des sports et le Contrôle des finances seront situés à la rue du Château 30c. Un poste de police ouvrira dans les anciens locaux de la Police cantonale bernoise, tandis que la prison régionale de Moutier sera affectée à la détention pénale et continuera d'être exploitée par le canton du Jura. Enfin, un Guichet unique ouvrira d’abord à la rue du Château 9, puis sera définitivement installé à la rue du Château 13.

Ce déménagement implique le déplacement de près de 200 emplois dans la cité prévôtoise. Des investissements à hauteur d’environ 10 millions de francs sont prévus pour adapter les bâtiments bernois qui seront transférés dans le Jura dès le 1er janvier 2026. /comm-gtr