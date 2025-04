Une visite officielle québécoise sous le signe de l’amitié

La présidente de l’Assemblée nationale signera aussi une Entente interparlementaire avec ses homologues jurassiens. « Cela sert à montrer que les liens sont déjà très forts et à les mettre sur papier institutionnellement. Dans le contexte de guerre commerciale dans lequel on vit, le fait de pouvoir échanger et de se fédérer derrière une bannière qu’est la francophonie, c’est quelque chose d’important, car on voit qu’aujourd’hui l’amitié entre les nations est remise en cause et conserver cette amitié-là est important », confie le président du Parlement jurassien Yann Rufer.