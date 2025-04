René Eicher reprend les rênes du Forum interjurassien des bourgeoisies

Et si le Forum interjurassien des bourgeoisies existe, c’est grâce aux problèmes similaires que partagent les deux associations malgré la séparation cantonale, explique Gaspard Studer. « C’est logique qu’on soit ensemble pour régler nos problèmes de pâturages boisés qui sont pratiquement uniques en Suisse », précise-t-il.





Maintenir les effectifs

Si les bourgeoisies existent toujours, le nombre de membres diminue. Il faut donc trouver des solutions pour maintenir les effectifs. Une des solutions, à l’image de la bourgeoisie de Prêles sur le Plateau de Diesse, serait d’ouvrir lesportes à des familles non bourgeoises. Le président sortant le reconnait : « Si on a plus assez de patronymes usuels, il faut aller chercher de nouvelles familles ». Une initiative saluée par Gaspard Studer.