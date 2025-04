« Rien n’a changé » à Stockmar

Le collège Stockmar a ouvert ses portes à la population ce samedi. En vue de la votation du 18 mai prochain sur la rénovation et l'agrandissement du collège, le projet du futur établissement a été présenté. Une plongée dans les archives de l'école construite dans les années 60 et la découverte d'anciennes photos de classes ont aussi été proposées. Des milliers d’Ajoulots sont passés sur les bancs de l’école à Porrentruy et de nombreux anciens élèves et enseignants ont profité de ces portes ouvertes. « Je suis bien surprise comme ça s’est dégradé, ça vaut la peine de refaire quelque chose de neuf et de beau. Quand je vois l’état du sol et des murs, ça fait vraiment triste. Il faut absolument faire quelque chose et on se réjouit de voir les résultats », estime cette ancienne élève. « Ce qui m’a choqué, ce qui était drôle, c’est que j’ai retrouvé, près du lavabo, exactement les mêmes linges que quand j’ai commencé à enseigner dans ce collège, raconte un enseignant à la retraite. C’est vieux, regardez les sols, depuis que je suis rentré ici, je vois les mêmes ». Une trentenaire, elle aussi ancienne élève, est venue pour « se replonger dans les souvenirs, voir les photos des anciens élèves et les nouveaux projets d’avenir. Rien n’a changé », assure-t-elle. /mmi