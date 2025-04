La pollution lumineuse impacte les nuits des mésanges

Des mésanges insomniaques à cause de la pollution lumineuse. C’est le résultat d’une étude de la Station ornithologique suisse. En passant des nuits plus agitées, les mésanges charbonnières couvent leurs œufs moins longtemps, ce qui impacte les embryons et réduit la naissance des petits. Pour éviter cela, il faut limiter ces nuisances. Le Parc Chasseral essaye d’accompagner et de sensibiliser les communes, selon Romain Fürst, biologiste et responsable de projet biodiversité au Parc régional Chasseral. « Trois quarts des communes du Parc éteignent leur éclairage public entre minuit et cinq heures du matin », détaille-t-il.