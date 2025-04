Premières sorties à moto : Attention aux erreurs

Ces derniers jours, le printemps a amené du soleil et des températures douces en Suisse. L’occasion pour les amateurs de moto de ressortir leur deux-roues et retourner sillonner les routes après une longue pause hivernale. Mais, selon le TCS, de très nombreux motards commettent des erreurs au moment de faire leur première sortie de l’année. Il convient donc d’être attentif à certains points clés. Premièrement, il faut vérifier les pneus, la batterie, les freins et la chaîne. Et, autre point important selon Jean-Paul Lhérault, moniteur et directeur d’une école de conduite biennoise, le pilote : « lui aussi a été en mode hivernage. Aller faire des exercices avant de se lancer sur les routes peut s’avérer utile », préconise-t-il.