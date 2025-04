Une belle édition pour Rires sur Lajoux qui reviendra

Des organisateurs « très contents » et un public conquis : Rires sur Lajoux a bouclé samedi soir une nouvelle édition. Plus de 1'200 personnes ont fréquenté le festival taignon qui s’est tenu sur quatre soirées. Les spectacles de mercredi et samedi ont affiché « complet ». Selon les organisateurs, le format « comedy club » du mercredi qui a réuni plusieurs humoristes dont Laura Chaignat et Thomas Wiesel a particulièrement bien marché. Rires sur Lajoux reviendra en avril l’année prochaine. Le nombre de soirées reste à déterminer. /mmi