Travailler tout là-haut, mais en sécurité

Une nouvelle installation pour la sécurité des professionnels voit le jour à l’Ecole jurassienne du bois (EJB). Un parcours certifié antichute.ch est en service depuis fin 2024 dans la halle des charpentiers de l’EJB à Delémont. Cette certification est une première dans le Jura.

Sur le parcours, apprentis et artisans progressent à environ 5,5 m de hauteur et doivent franchir des obstacles identiques à ceux trouvés sur une toiture… le tout en restant reliés en permanence à une corde – la ligne de vie.





Un cours devenu obligatoire

Cette nouveauté s’inscrit dans une volonté de renforcer les cours pratiques et l’aspect sécuritaire. Le projet était en gestation dès la construction de cette halle des charpentiers en 2017. Sa réalisation permet d’accueillir régulièrement des formations spécifiques à la sécurité en hauteur, qui ne se destinent d’ailleurs pas qu’aux charpentiers, mais également aux professionnels de la maçonnerie, de l’électricité, de la ferblanterie, des sanitaires ou des constructions métalliques. Le cours, d’une durée de 8 heures, est d’ailleurs obligatoire pour chaque personne appelée à utiliser un baudrier dans le cadre de son métier. Il comprend une partie théorique et l’utilisation pratique du parcours.

C’est l’AJECEM, Association jurassienne des entreprises de charpenterie, d’ébénisterie et de menuiserie, active dans le Jura et le Jura bernois, qui organise et promeut cette formation. « La faîtière des charpentiers a un cahier des charges relativement précis ; ils nous demandent de reconstituer une toiture. Donc on a des pans inclinés, des poutres sur lesquelles on doit marcher et des chevrons qu’il faut enjamber », indique Stéphane Willemin, président de la commission de la formation pour l’AJECEM.