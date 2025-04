Un cornettiste jurassien s’empare du titre de champion Suisse

Louis Kroni a brillé dimanche à Berne dans le cadre du Concours national de solistes et quatuors d'instruments de cuivre et percussion. Le jeune homme de Courroux s’est imposé dans la catégorie « solistes adultes » et en finale a décroché le titre de champion Suisse de cuivres avec 99 points. Le cornettiste soprano succède ainsi à Eric Heusler qui est le dernier Jurassien à avoir obtenu ce trophée en 1992 et 1994. Il poursuit donc sur sa lancée après avoir déjà remporté le titre de champion jurassien le 8 mars dernier.