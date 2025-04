Un des papes de l’intelligence artificielle à Delémont

Le Jura a accueilli un des concepteurs de l’assistant vocal Siri pour évoquer la thématique de l’intelligence artificielle (IA). Luc Julia a donné une conférence ce lundi soir à Cinémont, à Delémont devant une salle comble, à l’invitation de la Chambre de commerce et d’industrie du Jura et de la société Digital Solutions SA à Porrentruy. L’ingénieur et informaticien franco-américain de 59 ans a voulu présenter l’IA de manière à aller au-delà des idées reçues sur cette technologie. Il a également abordé les enjeux éthiques et sociétaux de l’intelligence artificielle. Luc Julia a insisté pour dire que les intelligences artificielles étaient des outils, à l’image d’un marteau, et que la manière de les utiliser dépendait uniquement de nous. L’être humain garde donc le contrôle. Il a ainsi plaidé pour un usage « éthique, à bon escient et dans des domaines restreints » de l’IA. Luc Julia a ainsi rappelé, par exemple, que ChatGPT produisait actuellement 36% d’erreurs. Pour lui, il faut ainsi « nous éduquer » à comprendre l’intelligence artificielle et à la manière d’en faire usage. Luc Julia a même estimé que nous étions « à l’aube d’un nouveau siècle des Lumières ». « A tout moment, il faut douter. Ce que l’on voit et ce que l’on entend n’est pas forcément la réalité. Le roi, maintenant, c’est l’IA et on ne veut plus croire ce que dit l’IA et on va devoir douter, s’éduquer, se mettre tous ensemble pour faire éclater la vérité », affirme Luc Julia.