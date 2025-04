Baisse des effectifs communaux et redimensionnement à Delémont

Le Conseil communal de Delémont tient son plan pour résorber le déficit structurel. Il a présenté ce mardi sa feuille de route pour les années 2025 à 2027. Elle vise à traduire en actions concrètes ses priorités politiques et administratives. Quatre axes ont été dégagés : la réorganisation et le redimensionnement de l’administration communale, la réduction des effectifs, l’amélioration de la gouvernance institutionnelle et la révision de la répartition des charges intercommunales.

Six groupes de travail ont planché sur le sujet pour arriver au résultat qui a été présenté à l’ensemble du personnel de l’administration ce mardi soir. Le maire Damien Chappuis estime qu’après le refus du budget 2025 « il y avait le besoin de rassurer la population et le Conseil de ville en donnant certaines pistes » d’ici à la fin de la législature en 2027. À terme, il veut une « administration modernisée et efficiente au service de toute la population. »





De 189 à 175 EPT

La mesure la plus sensible annoncée est la diminution du nombre d’emplois (EPT). Ils passeront de 189 à 175 par des départs naturels, des réductions volontaires de temps de travail et une réorganisation interne, mais sans licenciement. « On peut diminuer les EPT tout en garantissant les prestations à la population », précise le maire de Delémont qui doit aussi faire passer le mot auprès des 250 personnes concernées par la restructuration. « Ce n’est pas un message facile auprès de l’administration. On ne fait pas d’omelette sans casser d’œufs, mais on a tenté de faire le maximum pour réduire cet appareil administratif sans faire trop de mal. » La suppression de 14 EPT doit permettre d’économiser un million et demi de francs annuellement.