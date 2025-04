La Médaille d’Or de la chanson concentre sa soirée d’ouverture

La Médaille d’Or de la chanson resserre les rangs. La 56e édition se tiendra les 25 et 26 avril à Saignelégier. Elle débutera par la soirée jam du vendredi ouverte aux douze candidats du concours, mais aussi aux musiciens et chanteurs de la région motivés à monter sur scène. Cela se déroule dans plusieurs restaurants de Saignelégier, mais cette année, les organisateurs ont décidé d’en réduire le nombre de moitié. Ils ont annoncé mardi que la jam aura lieu uniquement au Café du Soleil et à l’Hôtel de la Gare. Alors que l’an dernier, la BFM et La Poste accueillaient aussi la soirée d’ouverture. « On trouvait que ça s’éparpillait et qu’il n’y avait plus d’endroit où ça se passait vraiment », explique Valérie Boillat. Cette nouvelle manière de procéder facilite aussi l’installation du matériel des artistes « qui arrivent toujours plus avec des éléments électroniques pas forcément adaptés à la jam comme peut l’être une guitare », ajoute la présidente du comité de la Médaille d’Or de la chanson qui n’exclut pas d’effectuer un tournus entre les restaurants de Saignelégier qui accueilleront la soirée d’ouverture lors des prochaines éditions.





Le concours à la Halle-Cantine

La partie concours reste programmée à la Halle-Cantine. Les douze artistes suisses, français et belges sélectionnés monteront sur scène dès 13h pour interpréter trois chansons chacun. Le jury, formé de cinq personnes issues du milieu musical et de journalistes spécialisés, choisira les six participants à la finale du soir dès 20h15. Il élira ensuite le grand vainqueur de cette 56e édition. Le public présent aura aussi l’occasion de décerner un prix à son artiste « coup de cœur ». Et puis plusieurs programmateurs du SAS, du Soleil ou encore du festival genevois Bars en Fête attribueront les prix de scène en s’engageant à programmer un des artistes lors de leur saison à venir.

Au terme du concours, les DJs genevois Zemzem et Nino Federer animeront la Halle-Cantine jusqu’au milieu de la nuit. Notez que seule l’entrée à la finale du concours est payante pour le public. Tout le reste est libre. /nmy