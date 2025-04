Le Jura chouchoute encore plus les touristes sans crainte de se brader

Le Jura ne se brade pas auprès des touristes

« Le but n’est pas de tout offrir », appuie le directeur de Jura Tourisme. Guillaume Lachat écarte l’idée du canton qui devient une destination au rabais. Il attend un retour de la part des visiteurs « qui découvrent le Jura et qui auront envie de le redécouvrir à d’autres moments sans toutes ces possibilités de cadeaux. » La nouvelle offre proposée permet aussi, selon lui, de soutenir les acteurs touristiques jurassiens « qui ont des possibilités assez faibles d’agir sur leurs prix. » Elle permet également de répondre à un enjeu touristique qui pèse actuellement sur le canton. « Le climat de consommation est plutôt en berne et donc les gens hésitent à faire des cours séjours ou les remettent à plus tard. Donc on doit être assez incisifs et actifs pour proposer de vrais avantages », explique le directeur de Jura Tourisme. /nmy