Le Swing rock Ajoie joue avec la palette des émotions

Le Swing rock Ajoie revient avec un nouveau spectacle mêlant frissons et émerveillement. La troupe de danse présente Nocturno les 25 et 26 avril, ainsi que les 1er, 2 et 3 mai à Chevenez, à la halle polyvalente. L’histoire s’inspire de la fête des Morts mexicaine. A travers une douzaine de chorégraphies, des sketchs et un fil rouge théâtral, les 45 danseurs vont transporter le public dans cet imaginaire plus sombre que les précédentes éditions. La conceptrice de cette création inédite tempère et assure que les enfants sont les bienvenues. Jenny Deroulers précise que « la fête des Morts, c’est une fête où on célèbre la vie et on honore les défunts. Donc il y a aussi tout ce côté festif ».

Le Swing rock Ajoie a aussi eu envie de toucher à toute la palette des émotions à travers ce nouveau spectacle. « Tout un chacun qui va voir un spectacle a envie de ressentir quelque chose », précise la jeune femme de Bressaucourt : « trembler à certains moments ou exploser de joie à d’autres ». Pour y parvenir, l’équipe d’écriture du spectacle mise sur des personnages plus profonds que par le passé.

La billetterie est en ligne ici. /ncp