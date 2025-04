Une longue assemblée pour les citoyens de Courgenay

Les citoyens de Courgenay ont vécu une longue assemblée communale lundi soir. La séance a duré environ 3h30. Plusieurs points ont soulevé des questions des 71 personnes présentes. Ainsi, elles ont accepté la participation de la commune au capital-actions de la société Energie du district de Porrentruy. Les deux règlements relatifs à l’approvisionnement en eau potable et à l’évacuation et le traitement des eaux ont aussi passé la rampe. Enfin, un point de l’ordre du jour a nécessité un vote à bulletin secret. Il concernait le Plan d’aménagement local, qui comprend le plan de zone, le règlement communal sur les constructions et le plan des dangers naturels. Par 47 oui contre 20, le PAL a été accepté par les citoyens de Courgenay. /ncp