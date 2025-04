Jura Centre ouvre dans sa nouvelle configuration

Après deux ans de travaux et un investissement de 17,7 millions de francs, le centre commercial Jura Centre à Bassecourt ouvre ses portes ce mercredi dans sa nouvelle configuration. La Coop, à elle seule, a investi 9,5 millions de francs pour son magasin et deux millions dans la transformation du restaurant. La production de chaleur du bâtiment se fait désormais au pellet et non plus au mazout. Huit cents mètres carrés de panneau photovoltaïques supplémentaires ont été installés portant l’ensemble de la centrale à 6'600 mètres carrés.

Samedi 19 avril, Coop donnera un coup de pouce financier à la FSG Bassecourt en lui versant un franc pour chaque ticket émis à la caisse de son hypermarché. /comm-rce