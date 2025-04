Le Jura et le Québec renforcent leur amitié

La délégation québécoise visite le Jura depuis mardi et jusqu’à demain, à l’invitation de la section jurassienne de l’Assemblée parlementaire de la Francophonie. Nathalie Roy a axé son discours autour de trois éléments : la place des femmes en politique, la langue française et l’importance de la diplomatie parlementaire. L’élue de la Coalition avenir Québec (CAQ) a notamment appelé à « préserver et défendre le français », notamment face à la mondialisation. « Le français n’est pas seulement une langue, c’est le véhicule de notre culture, de notre histoire et de notre lien entre les peuples », a déclaré la présidente de l’Assemblée nationale du Québec.