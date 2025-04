Le Jura veut mieux protéger les mineurs des réseaux sociaux et se fera le relai de la Confédération

Le législatif a ainsi suivi le Gouvernement qui proposait d’accepter le texte. « Il est essentiel de limiter drastiquement l'accès aux smartphones, car les parents peuvent difficilement contrôler l'usage qu'en font leurs enfants », selon l’exécutif, pour qui la mesure la plus efficace serait une action de la Confédération sur les fournisseurs d'accès à la téléphonie et à l'internet. « On pourrait passer par une authentification formelle de la personne qui utilise la carte SIM », a expliqué le ministre de la Formation Martial Courtet, en relevant que seule la Confédération peut fixer des règles relatives à l'âge minimal aux fournisseurs d'accès autorisés en Suisse. « C’est un niveau fédéral que ça doit bouger au niveau légal, on ne va pas prendre des décisions par cantons », précise Martial Courtet. Une fois ce cadre donné, les enseignants prendraient le relai avec des campagnes de prévention dans les cantons. /emu