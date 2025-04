Un départ au Conseil communal de Val Terbi

Le Conseil communal de Val Terbi enregistre un départ. Yvan Burri (Le Centre) a décidé de se retirer de la vie politique dans le courant de l’été prochain. Il est en charge du dicastère des travaux publics et siège au Conseil communal de Val Terbi depuis plus de 12 ans. Yvan Burri est entré en fonction le 1er janvier 2013 lors de la première fusion communale. L’homme a mené à bien plusieurs réalisations dont la mise en œuvre du Syndicat des eaux du Val Terbi, la revitalisation de La Scheulte, l’entretien et l’amélioration du réseau routier communal, la gestion et la maintenance du réseau d’évacuation des eaux usées ainsi que l’assainissement des installations d’éclairage public. La personne qui succédera à Yvan Burri « sera désignée prochainement et la transition se fera dans les meilleures conditions afin d’assurer la continuité des projets en cours », indique le Conseil communal. /comm-fco