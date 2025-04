Communications de l'Administration cantonale

Des citoyennes et des citoyens jurassiens sont contactés actuellement par téléphone par une entreprise privée qui leur propose de les aider à remplir leurs demandes de subsides pour les caisses maladie grâce à un rendez-vous à domicile. Il est important de préciser que cette entreprise n’a aucun lien avec l’État et ne le représente donc pas. La teneur des appels téléphoniques passés par l’entreprise, de même que leur site Internet, peut toutefois porter à confusion. L’établissement cantonal des assurances sociales (ECAS) ne se déplace pas chez les bénéficiaires, il communique avec eux uniquement sur demandes et ne fait pas de démarchage.

Les personnes qui estiment avoir été victimes d’une infraction pénale du fait des agissements de cette entreprise peuvent, en tout temps, s’adresser à la Police cantonale. /comm