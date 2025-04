De Moutier au Québec pour un élu de la Belle Province

La visite officielle dans le Jura d’une délégation québécoise présente une saveur particulière pour un des élus de la Belle Province. Sébastien Schneeberger fait partie des représentants du Québec qui sont arrivés mardi dans le Jura et dont le séjour s’achève ce jeudi après-midi. L’homme de 51 ans est né à Moutier et a vécu jusqu’à l’âge de 14 ans à Reconvilier. Il a ensuite immigré au Québec avec sa famille qui est partie de l’autre côté de l’Atlantique pour cultiver des terres. Sébastien Schneeberger est élu à l’Assemblée nationale du Québec depuis plus de 12 ans. Il porte les couleurs de la Coalition avenir Québec (CAQ), un parti fédéraliste de centre-droit, et représente la circonscription de Drummond-Bois-Francs. Sébastien Schneeberger et la délégation québécoise ont notamment été reçus mardi par la municipalité de Moutier. « J’ai vécu cela avec beaucoup d’émotion », nous a confié le Prévôtois d’origine. Sébastien Schneeberger ne cache pas qu’il avait vécu la Question jurassienne « plutôt négativement » en étant enfant, mais souligne que le choix de Moutier de rejoindre le canton du Jura a été fait démocratiquement et qu’il doit être respecté. Il souhaite ainsi que le transfert de la cité prévôtoise se passe bien. Sébastien Schneeberger n’appartient pas à la tendance indépendantiste au Québec, mais affirme avoir une approche « autonomiste » et souligne l’importance qu’il accorde à la défense de la langue française dans la Belle Province. « Défendre la langue, c’est très important chez nous. On a vu que le français s’est perdu complètement en deux générations en Louisiane », relève l’élu québécois aux racines prévôtoises. /fco