Le Marché-Concours dans le rouge après deux éditions d’exception

Le Marché-Concours a connu une 119e édition déficitaire pour la première fois depuis 2019. Les comptes 2024 de la fête du cheval franches-montagnes affichent une perte de 24'400 francs. Ils ont été présentés mercredi soir à Saignelégier lors de l’assemblée générale de la société coopérative d’agriculture des Franches-Montagnes. Le déficit était même de 41'400 francs, mais le rendement des titres détenus par la société a permis de le réduire. Ce résultat négatif vient toutefois couper une dynamique positive puisque le Marché-Concours restait sur deux éditions « assez exceptionnelles », selon son président Vincent Wermeille, avec des bénéfices de 46'000 et 56'000 francs.

Mais l’an passé, la manifestation a connu une baisse de fréquentation d’environ 20% par rapport aux deux années précédentes. Moins de 50'000 visiteurs sont venus à Saignelégier lors de la 119e édition. Vincent Wermeille l’explique par « une météo trop chaude le dimanche et l’hôte d’honneur, l’Alsace, qui a amené moins de personnes qu’attendu. » Le président note aussi des charges lourdes et incompressibles pour les infrastructures et la sécurité qui pèsent sur les comptes.

« Il ne faut pas s’apeurer de cette situation », relativise Vincent Wermeille qui veut attendre les résultats des deux prochaines éditions avant de mettre en place de possibles mesures d’économies. Et celui à venir, le 120e Marché-Concours, se tiendra du 8 au 10 août à Saignelégier avec le canton de Genève en qualité d’hôte d’honneur. /nmy