Le SSP dénonce des « coupes à l’emporte-pièce » dans le personnel de l’État

S’il se dit conscient des économies à réaliser dans la structure de l’État, il rejette fermement la méthode. « On tape une fois de plus sur le dos des fonctionnaires. On a l’impression que ces gens-là pensent que le fonctionnaire peut toujours en faire plus avec moins de temps ou moins d’effectifs. On arrive aux limites de ce que l’on peut remanier au sein de l’État dans ces conditions-là. Si on veut repenser l’État, pas de souci. Mais il faudra discuter de certaines charges à réduire, et plus serrer encore la corde pour le personnel », appuie Thomas Sauvain.







« Taper sur les fonctionnaires reste malheureusement populaire... »

Le motionnaire Thomas Schaffter (PCSI) se défendait pourtant de toute attaque contre la fonction publique, affirmant que réduire la voilure était aussi un moyen de revaloriser les fonctionnaires en réaccordant des avantages sociaux rognés dernièrement. « C’est penser les choses à l’envers », coupe le responsable régional du SSP Jura. « C’est un peu populiste de faire ça en année électorale. Taper sur les fonctionnaires reste malheureusement populaire dans une certaine frange de la population et manifestement chez certains partis politiques ». Thomas Sauvain s’inquiète surtout de l’état moral des membres de la fonction publique. « On perçoit déjà de l’exaspération et cette incertitude. Est-ce que je passerai à la casserole ? Est-ce que je devrai réduire mon pourcentage de travail, voire perdre mon travail ? Comment mon service sera réorganisé ? On sait qu’on devra faire les mêmes tâches avec 100 personnes en moins, et ça c’est difficilement entendable pour la fonction publique et notre syndicat ». Le SSP mène déjà des réflexions pour réagir et protester contre cette décision entérinée par le Parlement. Ce qui présage de négociations délicates avec les partenaires sociaux pour trouver des solutions afin d’appliquer la motion. /jpi