Le dessinateur Derib dans l’objectif de Sébastien Devrient

Chaque enfant de Suisse romande a eu entre les mains, un album dessiné par Derib, Claude de Ribaupierre de son vrai nom. Yakari, Buddy Longway, et par la suite Red Road consacré aux Amérindiens et Jo, une BD sur la prévention contre le Sida. Aujourd’hui, un film est consacré à ses 60 ans de carrière avec deux séances en avant-première à Delémont et au Noirmont.

Il y a quelque temps, Derib s’est lancé dans la création d’un nouvel album intitulé « La Promesse » l’histoire d’une ascension au sommet de la « Dent Blanche », montagne si chère à son père, avec un scénario écrit par son fils Arnaud. C’est là que Derib ouvre les portes de son atelier à Sébastien Devrient afin de lui permettre de réaliser un film documentaire : « Derib, une vie dessinée ». Sébastien Devrient parle de sa rencontre avec le dessinateur…