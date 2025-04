Recours contre l’élection au Conseil communal de Basse-Vendline

L’élection au Conseil communal de Basse-Vendline est contestée. La rédaction de RFJ a appris que le candidat battu Marcel Pheulpin a déposé ce jeudi un recours administratif auprès de la Chancellerie d’Etat. L’homme avait recueilli 105 suffrages contre 218 pour Alain Wolfer, candidat de l’Entente villageoise, qui a donc été élu.

La Chancellerie jurassienne nous a confirmé avoir reçu le courrier, mais elle n’est pas la bonne instance pour le traiter et l’a ainsi transféré au juge administratif du Tribunal de première instance. Marcel Pheulpin dépose « un recours administratif contre les conditions d’organisation et de déroulement du scrutin, en raison d’irrégularités graves et documentées, susceptibles d’avoir influencé le résultat ». Le citoyen de Bonfol rapporte notamment que « l’urne de vote par correspondance a été remplie et scellée […] sans la participation ni la supervision du bureau électoral ». Marcel Pheulpin demande « l’annulation ou, à tout le moins, la suspension des effets du scrutin du 13 avril 2025, ainsi que l’ouverture d’une instruction complète et indépendante sur les faits ». /clo-ncp