StarragTornos enregistre une baisse de la demande

Une séance rondement menée pour StarragTornos Group AG. Ce jeudi s’est tenue l’assemblée générale du nouveau groupe de machines-outils crée en 2023, de la fusion du prévôtois Tornos avec le saint-gallois Starrag. Les actionnaires présents à Rorschach, dans le canton de Saint-Gall, ont approuvé l’ensemble des propositions du Conseil d’administration, à commencer par le rapport de gestion. Ce dernier présente notamment les entrées de commandes de l’an passé. Elles sont en dessous des données de 2023 et affichent une diminution de presque 10%. Dans le détail, on constate que la baisse des entrées de commande est marquée dans les secteurs de l’industrie et du luxe. En revanche, l’aérospatial, les transports et l’énergie affichent une légère hausse.

Dans le rapport annuel, on constate également une baisse du bénéfice net. Il s’établit à un peu moins de 12 millions de francs en 2024, soit une baisse de plus de 50% par rapport à 2023. Notons enfin que les actionnaires ont accepté la distribution d’un dividende de 1.00 franc au total, par action nominative. /vfe