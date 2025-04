Les forêts sous pression

Les forêts de l’Arc jurassien souffrent du réchauffement climatique. C’est ce qu’indique un rapport publié récemment par l’Office fédéral de l’environnement. Le document dresse un état des lieux de la situation des surfaces boisées.

Dans la région l’office cantonal de l’environnement n’a pas attendu la sortie de ce rapport pour évaluer la situation et prendre des mesures. Comme l’explique Didier Languetin, collaborateur scientifique au domaine forêts : « Au niveau régional, on connaît déjà bien la situation dans nos forêts, et les conclusions de ce rapport ne sont pas une surprise pour nous. Dans la région, il y a un réel problème de santé des arbres. Ils souffrent du dérèglement climatique. Il y a eu d’importantes vagues de dépérissement ; le phénomène s’est ralenti, mais il est toujours en cours. » Selon Didier Languetin, toutes les essences d’arbres sont touchées, avec des variations selon leur emplacement géographique. Les chênes pourtant connus pour être résistants au stress hydrique souffrent également.





Planter les bonnes essences aux bons endroits

Pour élaborer sa stratégie, l’office jurassien de l’environnement se base notamment sur des scenarios élaborés par la Confédération. Selon les projections, les conditions climatiques actuelles de la vallée de Delémont seront celles que l’on retrouvera à environ au-delà de 1000 mètres d’altitude à la fin du siècle. « Aujourd’hui, on travaille à l’adaptation de nos forêts au changement climatique. Selon les modèles climatiques, on s’attend à une élévation des étages de végétation d’environ 700 mètres d'ici à la fin du siècle. Il faut anticiper cela en introduisant les bonnes essences aux bons endroits. »