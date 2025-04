« C’est le pape des périphéries. Qui a le souci de ceux qui sont au loin »

C’est une page de l’histoire qui se tourne. Le pape François, figure emblématique du catholicisme moderne, s’est éteint lundi matin à 7h35, à l’âge de 88 ans a annoncé le Vatican. Le pontife argentin était sorti de l'hôpital le 23 mars, après y avoir passé 38 jours pour une double pneumonie. Visiblement affaibli, il était apparu dimanche sur le balcon de la basilique Saint-Pierre à Rome, lors de la traditionnelle bénédiction Urbi et Orbi. Ce fut donc sa dernière apparition publique. Premier pape venu des Amériques, l’Argentin a marqué son pontificat par son engagement en faveur des plus démunis.

Le chanoine du canton du Jura, Jean-Marie Nusbaume, était l’invité du journal de 12h15 lundi pour évoquer le décès du pape François et l’influence de son pontificat. Le Jurassien souligne la volonté du souverain pontife de se tourner vers « ceux qui sont loin ». Selon Jean-Marie Nusbaume, François « c’est le Pape des périphéries, qui va aux frontières et même au-delà, à la rencontre de toutes et de tous. Et qui porte le souci de ceux qui sont au loin. Et quand on fait cela, automatiquement on englobe ceux qui sont tout près. Je crois que c’est cela qu’on peut retenir du Pape et pour la mission de l’Eglise. » /tna