La Bible de Moutier-Grandval, entre grandeur et spiritualité

C’est un ouvrage qui a l’habitude de côtoyer les superlatifs. La Bible de Moutier-Grandval, exposée actuellement au Musée jurassien d’art et d’histoire de Delémont, grâce à un prêt exceptionnel de la British Library, est une œuvre monumentale, devenue une pièce de musée inestimable. C’est donc une vie en vitrine qui attend cet ouvrage, autrefois destiné à transmettre la parole de Dieu. Didier Berret, diacre et théologien, ne regrette pas le changement de statut de la Bible de Moutier-Grandval. « Je crois que toute forme d’art dit quelque chose de Dieu. Il est important que cet ouvrage si précieux soit protégé. On a accès à tout car il est disponible sur internet et le texte est facilement accessible. C’est un chef-d’œuvre, sa place est dans un musée. »





Un ouvrage monumental, porteur de spiritualité

La Bible de Moutier-Grandval est richement décorée, dotée de nombreuses pages illustrées et d’enluminures impressionnantes. Ce travail soigné de présentation servait aussi une dimension spirituelle, selon Didier Berret : « Elle a une portée spirituelle oui. On le voit à travers les calligraphies et les illustrations. On ne prend pas seulement le soin de recopier, mais on recopie pour que ce soit beau. On prend du temps pour faire bien. On veut rendre la parole de Dieu la plus belle possible. En termes liturgiques on veille à ce que le support soit beau. D’ailleurs les livres liturgiques sont plus beaux que ce que l’on utilise dans nos bureaux. On veut montrer que c’est la parole de Dieu, on ne la met pas sur du chiffon. Et cette beauté dit déjà quelque chose de la parole. »