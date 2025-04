Le Chœur de chambre jurassien ressort des classiques pour ses 15 ans

Le Chœur de chambre jurassien compile 15 années de répertoire. Pour fêter cet anniversaire, l’institution présentera trois concerts fin mai sous la direction de Mark Kölliker. Le chœur chantera notamment au collège Thurmann le 24 mai et au Vilebrequin à Delémont le 25 mai. « On a voulu reprendre des partitions qu’on a déjà travaillées pendant ces 15 années de chant », explique la co-présidente Claire-Lise Nusbaumer. Des chants a capella « d’Allemagne, de France ou d’Italie. On a aussi des chants jurassiens. C’est l’occasion d’en ressortir quelques-uns qui seront probablement une bonne surprise pour le public », ajoute-t-elle.Le Chœur de chambre jurassien poursuit aussi sa mission d’intéresser la relève. L’institution compte dans ses rangs une dizaine de membres fondateurs et plusieurs jeunes membres. Le directeur du chœur, Marc Kölliker, qui est aussi enseignant de musique au Lycée cantonal, facilite notamment l’arrivée de nouvelles recrues. « Dans la région, on n’est pas habitué à chanter d’office. Faire partie d’un chœur n’est pas habituel pour les enfants à l’école. On est plus habitué à la musique instrumentale », explique Claire-Lise Nusbaumer. /mmi

