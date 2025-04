« Le pape François était un représentant de l’Église des pauvres »

La mort du pape François a plongé tous les catholiques du monde dans le deuil et le recueillement. Le souverain pontife est décédé ce lundi matin à l’âge de 88 ans. Le pape était apparu une dernière fois en public dimanche lors des cérémonies de Pâques et avait brièvement rencontré le vice-président américain JD Vance. Le père Orlando Gaido est le seul prêtre argentin installé dans le Jura pastoral. Il est responsable de la Mission catholique des langues espagnole et portugaise du canton du Jura et de Moutier. Outre l’origine argentine, Orlando Gaido partage d’autres points communs avec le pape François. Tous les deux sont jésuites et sont également issus de familles du Piémont italien qui ont émigré dans le pays d’Amérique latine. Orlando Gaido a ainsi connu personnellement Jorge Mario Bergoglio en Argentine dans les années 70 et 80 avant que ce dernier devienne évêque de Buenos Aires puis pape. Le responsable de la Mission catholique des langues espagnole et portugaise du canton du Jura et de Moutier souligne l’humilité du défunt souverain pontife. « Il était si humble que lorsqu’il était évêque de Buenos Aires il n’habitait pas dans le palais des évêques mais dans un appartement », rappelle Orlando Gaido. Le prêtre âgé de 85 ans relève également « le changement de paradigme » que l’élection du pape François a provoqué dans l’Église catholique. « Il était vraiment un représentant de l’Église des pauvres, il pensait toujours aux pauvres », indique Orlando Gaido. Pour l’ecclésiastique installé dans le Jura, le souverain pontife n’a toutefois pas pu « complètement réformer » l’Église en raison de résistances internes. Orlando Gaido salue, enfin, l’importance que le pape François a accordée à la défense des migrants, une cause qui leur est commune. /fco