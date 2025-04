« Ils font vivre notre commune » - Chancelier

Comme un mardi sur deux, on sort du monde politique pour découvrir les personnes qui font vivre nos communes de l’intérieur. Et cette semaine, on découvre le métier de chancelier. Pour cela, on se rend du côté de Porrentruy. François Valley était l’invité de « La Matinale ». « Un chancelier c’est le secrétaire du maire et du conseil municipal. La grande tâche est d’assurer le lien entre l’exécutif et l’administration. On organise aussi plein de manifestations publiques et de rencontres », explique-t-il.