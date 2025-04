Marie-Andrée Beuret : « Le pape François a donné un élan à garder. »

La mort du pape François est aussi vécue avec émotion dans le Jura. Lundi à 15h, les cloches de toutes les églises ont sonné pour témoigner la communion de la région avec le monde catholique, entré dans un processus de deuil de 9 jours. Des intentions de prière seront lues lors de toutes les messes jusqu’aux obsèques du souverain pontife argentin, décédé au lendemain de Pâques à l’âge de 88 ans.

« Il a ouvert des portes en étant à l’écoute de chaque personne. Il avait un vrai sens de l’échange », témoigne Marie-Andrée Beuret au micro de RFJ. Déléguée épiscopale du Jura pastoral, elle estime que le pape François a « donné un élan pour avancer en Eglise ». Elle salue certaines directions prises par le pape, notamment celle de consulter largement car elle estime qu’« il y a à y gagner d’être plus large que simplement quelques cardinaux pour gouverner l’Eglise ». Et Marie-Andrée Beuret de poursuivre la métaphore en imageant : « Même si François a tourné le gouvernail, il faut encore du temps pour que le navire prenne la direction voulue ». La déléguée épiscopale est convaincue que le travail de l’Argentin sera poursuivi. « Si certains veulent refermer des portes que François a ouvertes, je suis convaincue qu’il y aura du monde pour mettre le pied et empêcher qu’elles se referment ! » /clo