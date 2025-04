Courrendlin votera pour réaménager sa traversée

Coût « gérable » pour la commune

Le coût total du projet se monte à 12,8 millions de francs. La commune devra débourser un peu plus de 5,1 millions de francs et le canton un peu plus de 4,1 millions. En effet, l’Agglo de Delémont, l’OFROU pour les dédommagements liés au chantier de l’A16 et l’ECA subventionnent le projet. La dépense reste malgré tout importante pour la commune qui mène aussi de front les projets de nouveau bâtiment scolaire et Vitabirse. « Il faut rappeler qu’on a adapté la quotité d‘impôts de 2 dixièmes il y a trois ou quatre ans et nous entendons ne plus bouger cette quotité », assure le maire Joël Burkhalter qui balaie donc l’hypothèse d’augmenter les impôts. Si le crédit est accepté en votation le 18 mai, les travaux démarreront d’ici la fin de l’année et s’étaleront sur cinq ans. Le Parlement devra aussi se prononcer sur l’investissement cantonal après l’été. L’opposition qui émane notamment d’un commerçant est encore en cours de traitement. /mmi