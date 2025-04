La villa Viatte est à vendre

Un coup de cœur en 1997

La famille Thierrin est devenue propriétaire de la villa Viatte en 1997 alors que le mari travaillait en face. Jour après jour, il admirait l’élégante bâtisse jusqu’au moment où elle fut mise en vente. Après une première visite, le couple a proposé un prix et on leur a dit « tope là, d’accord ! ». Gisèle et Joseph Thierrin ont eu un coup de cœur. « Vous pouvez demander à la moitié de la population de Porrentruy, c’est la plus belle maison de la ville. Avoir l’honneur et la chance de pouvoir posséder cette maison, c’était bien ! », dit avec humilité le sexagénaire.