Rome en effervescence, plus que jamais

Depuis la fin de matinée hier, des milliers de fidèles défilent devant la dépouille du pape François. Notre rédaction a recueilli le témoignage de Julien Schneiter, un Jurassien qui a passé les derniers jours en famille à Rome, et était hier sur la Place St-Pierre. Il explique : « Les gens sont calmes, discrets. Je suis allé dans la basilique la semaine dernière et on sentait les touristes un peu agressifs à vouloir passer en premier alors que ce mercredi, les gens voulaient se recueillir, être là avec le pape. J’ai davantage ressenti un moment de partage qu’un moment de touriste. »