Prison avec sursis dans l'incendie d'une ferme à Courrendin

Un homme a été condamné pour incendie intentionnel ce mercredi à Porrentruy. Le tribunal de première instance lui a infligé une peine de 20 mois de prison avec sursis pendant trois ans. Il devra également s’astreindre à un traitement ambulatoire et un suivi psychiatrique. Dans une procédure simplifiée, le juge David Cuenin a aussi condamné le prévenu à payer plus 15’000 francs pour tort moral et 288'000 francs pour dommages et intérêts à la victime. 37'000 francs de frais judiciaires sont aussi à la charge de l’incendiaire qui devra respecter une interdiction de contact et de périmètre durant 5 ans.

Les faits remontent à juin 2023 lorsqu’une ferme de Courrendlin était ravagée par les flammes. L’incendie avait complètement détruit le bâtiment. Le prévenu qui a reconnu les faits, mais ne s’est pas expliqué sur les raisons qui l’ont poussé à commettre ses actes. On sait seulement qu’il a fait la fête le jour précédent l’incendie et qu’il est allé acheter de l’essence pour bouter le feu à deux tas de paille de la ferme du plaignant. « J’étais en phase de décompression, ma responsabilité était diminuée », a-t-il déclaré durant l’audience. Avant cela, sa mère a tenu à venir devant le tribunal pour dire tout le mal que la maladie de Lyme faisait à son fils.



Le mal-être de la victime

L’agriculteur qui a perdu sa ferme en 2023 a exprimé son incompréhension, son amertume et son mal-être. Il a raconté qu’ils étaient des amis d’enfance, qu’ils ont travaillé ensemble et que le prévenu l’avait même aidé à construire le rural parti en flammes. « Tu as foutu toute ma vie en l’air en deux heures. Tout s’est écroulé. Un projet de plus de 30 ans est parti en fumée », a-t-il expliqué. Depuis l’incendie, le plaignant peine à se reconstruire, à faire face à une situation difficile. Il garde des séquelles psychologiques et vit dans l’angoisse que le prévenu s’acharne sur un de ses proches. /rce