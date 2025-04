Un premier bilan positif pour le centre de formation de Bellelay

Former des réfugiés pour faciliter leur intégration. C’est le but du centre de formation de Bellelay, qui a été créé il y a un an par La Direction de la santé, des affaires sociales et de l’intégration du canton de Berne, avec le CIP et la Croix-Rouge Suisse du canton. Les participants suivent des cours de français et des stages, pour devenir ensuite auxiliaires de santé.

La formation est constituée de quatre modules. D’abord apprendre les bases du français, puis se familiariser avec le vocabulaire du monde du travail. Les cours sont donnés par 14 enseignants.

Le programme a lieu selon le principe de l’internat, et la majorité des réfugiés logent donc au centre de Bellelay. Environ 90 participants sont inscrits à la formation aujourd’hui, indique Gundekar Giebel, responsable de la communication de la Direction de la santé, des affaires sociales et de l’intégration. Elle dure 20 mois, au terme desquels les participants pourront passer un diplôme en auxiliaire de santé, délivré par la Croix Rouge Suisse. 17 d’entre eux en sont aujourd’hui au 3e module. Ils débuteront le 4e et dernier à la fin du mois d’août.