Des apprentis sculptent le logo du festival Dritchino

Quatorze apprentis et une apprentie étaient réunis hier à Courgenay pour sculpter les neuf lettres de Dritchino. Une journée de formation dédiée aux jeunes forestiers-bûcherons de la 1re à la 3e année et mise sur pied par l'OrTra Forêt Jura et Jura bernois.

« De telles initiatives valorisent le potentiel parfois sous-estimé de ces jeunes. Leur plaisir et leur fierté sont unanimes et nous portent, mon collègue Nicolas Girardin et moi-même », se réjouit leur responsable Blaise Vallat.

Les apprentis ont ainsi eu l’occasion de revoir les règles de sécurité, avant de s’exercer au maniement de la tronçonneuse et au travail de leur vision 3D. L’enthousiasme des jeunes forestiers-bucherons était tel, qu’ils ont complété leur œuvre d’une note de musique, de la date de l’évènement ainsi que d’un banc à selfies. Leur travail est à découvrir lors du festival open air les 23 et 24 mai prochains. /com-mlm