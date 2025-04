« Du Grand Val au Petit Val », une ode à la biodiversité régionale

Mettre en lumière la richesse de la biodiversité régionale à travers des images de la faune et la flore locale. C’est l’objectif du nouveau film « Du Grand Val au Petit Val ». Ce long métrage, entièrement tourné entre les montagnes du Raimeux, du Graitery et ses environs, est signé par le réalisateur de Perrefitte Francis Hengy et le cinéaste animalier prévôtois Jonathan Contin. Deux chasseurs d'images autodidactes qui partagent une passion commune : un amour inconditionnel pour leur région, royaume de la biodiversité.





Une histoire d'amitié

L'histoire commence en 2022 lorsque Francis Hengy est contacté par un ami pour monter un clip vidéo avec des images de la faune de la région du Grand Val. Après réflexion, le réalisateur beutchin décide de s'entourer de quelques amis spécialistes dans cette aventure afin de réunir les premières images. Parmi eux, on trouve notamment le photographe et cinéaste animalier Jonathan Contin pour les prises de vues, l'ancien diplomate Jean-Daniel Ruch pour l'aspect relations publiques ou encore le naturaliste prévôtois Jean-Claude Gerber qui viendra distiller ses précieuses connaissances pour la partie didactique du projet. Dans la foulée et appuyée par quelques autres compagnons, cette fine équipe de passionnés de nature, monte son association « Regard Sauvage » autour d'un objectif bien précis : capturer des moments de la vie sauvage locale afin de partager ces émotions avec le grand public.





Un travail de longue haleine

Sur le papier, l'idée peut paraître simple à réaliser. Mais Dame Nature n'est pas si docile que ça et peut se montrer capricieuse, même avec ses disciples les plus fidèles. S'en suit donc plus de trois longues années de travail, à crapahuter de jour comme de nuit, sur quatre saisons, entre le Gore Virat, la Combe-Fabet, les Gorges de Perrefitte ou celles du Pichoux. Des instants partagés entre frustrations et moments de grâce, mettant parfois la patience des chasseurs d'images à rude épreuve, ce malgré un matériel sophistiqué et une bonne connaissance de la région. « Il faut profiter de ce qui se présente et saisir les images au moment présent, car sur le terrain, il n'y a aucun plan qui tienne la route, la nature est pleine de surprises et heureusement, sinon ce serait trop facile », souligne avec philosophie le prévôtois Jonathan Contin.